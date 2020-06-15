В России до 16 лет колонии засудили гражданина США: его обвинили в шпионаже

Американец Пол Уилан был задержан ещё в декабре 2018 года в Москве. В России его обвиняют в шпионстве.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Суд Москвы признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионстве: ему присудили 16 лет колонии строгого режима.

На заседании суда обвиняемый не признал свою вину и назвал свое судилище политическим. Адвокат Уилана предполагает, что его могут обменять на одного из россиян, которые отбывают наказание в тюрьмах США.

Отметим, что Уилан также является гражданином Канады, Ирландии и подданным Великобритании. На момент задержания он занимал должность директора компании США BorgWarner, которая изготовляет автомобильные детали.

После задержания российские правоохранители уверяли, что в номере гостиницы, где остановился американец, нашли карту памяти со «секретными списками российских агентов». Адвокаты Уилана полностью отрицает такие обвинения и утверждают, что на этой карте ведомости о прежних визитах американца в РФ.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп отреагировал на задержание Пола Уилана.