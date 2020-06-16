У Лаврова ответили на «поздравление» от СБУ: в МИДе РФ были возмущены троллингом спецслужбы

МИД Российской Федерации выступил против подобных «поздравлений» со стороны СБУ, и счел подобное неприемлемым. Россиянам не понравилось то, что около дипломатических миссий РФ в Украине внезапно появились изображения с символикой Департамента контрразведки СБУ.

Об этой информации сообщили корреспонденты «Сегодня.UA», передает «НБН».

«Мы рассчитываем на то, что в Украине предпримут нужные меры, дабы предотвратить всяческие нарушения спокойствия. То же самое касается оскорблений достоинства и чести. Подобное поведение создаст нормальную атмосферу для нормальной работы институций, как того и требуют принципы взаимности, а также дипломатические традиции», — сообщили в российском МИДе.

Лично Сергей Лавров ничего не сообщил по этому поводу. Тем не менее Москва снова решила обвинить Киев в отсутствии желания выполнять собственные международные обязательства по обеспечению условий для нормальной работы дипломатических учреждений Российской Федерации.

Напомним, Порошенко в суде признался, кто устроил Майдан: официальное заявление экс-презинета.