Лукашенко заявил, что смог предотвратить майдан в Беларуси

По словам белорусского президента, в последнее время в стране активизировались некие силы, которые пытались раскачать ситуация в Беларуси.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «БелТа«.

Но, как уверяет Лукашенко, они смогли заранее предотвратить планы своих противников и не позволили начать в Беларуси майдан.

«Мы сорвали маски не только с кукол, которые здесь, в нашей стране. Мы сорвали маски и с кукловодов, которые прячутся за пределами Беларуси».

Президент РБ добавил, что посвятил свою жизнь на создание независимой и суверенной державы, а поэтому никому не позволит «сломать страну», чего бы это ему не стоило.

Лукашенко отметил, что сейчас в стране происходят «некоторые политические события», но он внимательно следит за ними и просит людей не стать марионетками в руках определенных политсил:

«На данный момент я просто прошу, предупреждаю — не делайте этого. Не заставляйте нас идти на крайние меры, не подталкивайте нас к ним».

В частности, добавил президент, он просит родителей внимательно следить за своими детьми:

«Это важно. Они же начали использовать пацанов 15-17 лет, которые вообще не имеют отношения к выборам. Поясните своим детям, что они нарушают закон. Они не знают, как мы тяжело выживали в 90-ых годах. Они живут в хорошей стране и думают, что это добро свалилось просто так с неба».

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси пропал главный конкурент Лукашенко на президентских выборах.