У Кремля серьезные проблемы: подробности неожиданных признаний ряда стран о параде Победы

После заявлений руководства Российской Федерации об успешной подготовке к параду Победы, представители властей из различных государств сообщили Кремлю неприятные новости. Представители правительства из Бельгии, Азербайджана и Японии не станут принимать участие в параде, а президент Молдавии открыто заявил о своих особых мотивах визита в Москву.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на МК.RU.

Совсем недавно несколько стран присоединились к публичному отказу от приезда в Москву на парад Победы, который состоится 24 июня. Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что не станет ехать в Россию из-за сложной ситуации с коронавирусом в мире. Кроме того, РФ получила отказ от властей из Бельгии и Азербайджана.

Еще одной неожиданностью для РФ стало откровение президента Молдавии Игоря Додона. Он рассказал, что посетит парад с целью добиться от Путина выдачи его стране кредита в 200 млн евро. Кроме того, Додон после парада ожидает получить от РФ преференций для молдавских экспортеров и транспортников.

Напомним, как сообщалось ранее, ЕС ждут большие неприятности – Зеленский резко раскритиковал действия партнеров.