ЕС ждут большие неприятности – Зеленский резко раскритиковал действия партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство политикой Европейского Союза в борьбе с агрессией со стороны Российской Федерации. Зеленский заявил, что ЕС вскоре могут ждать большие неприятности.

Об этом сообщает «Обозреватель», передает «НБН».

Зеленский уверен, что ЕС все еще не реализовал весь имеющийся потенциал для достижения мира на Европейском континенте. Об этом он прямо сказал в ходе саммита Восточного партнерства.

«Я вижу, что Европейский Союз все еще не решился показать весь свой потенциал для достижения безопасности на Европейском континенте.

Я понимаю, что партнерские отношения не стоит использовать для решения конфликтов, но внешние игроки продолжают дестабилизировать ситуацию на нашем континенте и вскоре могут возникнуть новые горячие точки. Существует реальная угроза безопасности для стран Евросоюза», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что проблемы безопасности могут буквально в любой момент обрушиться на страны ЕС.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцам повысят зарплату на 50%: в Минфине рассказали, кто получит прибавку.