ЕС ждут большие неприятности – Зеленский резко раскритиковал действия партнеров

Важное Политика
Родион Власов0
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство политикой Европейского Союза в борьбе с агрессией со стороны Российской Федерации. Зеленский заявил, что ЕС вскоре могут ждать большие неприятности.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — vgorode.ua

Об этом сообщает «Обозреватель», передает «НБН».

Зеленский уверен, что ЕС все еще не реализовал весь имеющийся потенциал для достижения мира на Европейском континенте. Об этом он прямо сказал в ходе саммита Восточного партнерства.

«Я вижу, что Европейский Союз все еще не решился показать весь свой потенциал для достижения безопасности на Европейском континенте.

Я понимаю, что партнерские отношения не стоит использовать для решения конфликтов, но внешние игроки продолжают дестабилизировать ситуацию на нашем континенте и вскоре могут возникнуть новые горячие точки. Существует реальная угроза безопасности для стран Евросоюза», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что проблемы безопасности могут буквально в любой момент обрушиться на страны ЕС.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцам повысят зарплату на 50%: в Минфине рассказали, кто получит прибавку.


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