Путин глазами психиатра – доктор Херсонский рассказал о неожиданном выводе

Клинический психиатр Борис Херсонский проанализировал слова и действия российского президента, после чего сделал интересный вывод. Он сообщил, что психика российского лидера является неустойчивой и не исключил того факта, что Владимир Путин уже имеет с ней явные проблемы.

Об этой информации сообщил сам Херсонский в своей статье «НВ», передает «НБН».

«Как-то Ангела Меркель сказала, что у Путина нарушен контакт с реальностью. Конечно, такое ругательство является вежливым. Но с точки зрения психиатрического лексикона, она буквально обозвала президента РФ сумасшедшим», — сообщил он в самом начале.

После этого Херсонский сообщил, что к Путину вполне применимо понятие «злокачественного нарциссизма».

«С точки зрения психологии отвечать за свои действия не могут полностью маленькие дети. У Путина есть нечто похожее. Однако здесь речь идет о вероятном преступнике, а не о ребенке. Если бы мы сейчас с коллегами проводили экспертизу в Гааге, мы бы 100% пришли бы к выводу, что Владимир Владимирович мог бы отдавать себе отчет в своих же действиях. Но уточню один факт: речь идет о том, чтобы управлять своими действиями, а не страной», — сообщил он.

В конце психиатр сделал заключение о том, что психика Путина, все же, выходит за рамки ортодоксальной психиатрической диагностики. Однако, по словам Херсонского, диагноз пока ему невозможно поставить из-за отсутствия точных исследований. Впрочем, по его словам, определенные нарушения в ней есть налицо.

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