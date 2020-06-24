«Нацкорпус» избивает ВСУ: Шарий раскрыл, на что готовы националисты ради своих убеждений

Стало известно о том, что активисты «Нацкорпуса» избили военнослужащих Украины. Сделали они это совершенно случайно, перепутав военных с деятелями партии Шария. При этом правоохранительные органы бездействуют.

Об этой информации рассказал блогер Анатолий Шарий в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Я получил информацию, что в Черкассах местный глава Национального корпуса Кухарчук избил военнослужащих украинской армии. Сделал он это, конечно, случайно, перепутав их с активистами моей партии. Вызвали полицию, но ситуацию она пытается замять. Я в данный момент узнаю подробности касательного этого происшествия», — сообщил в начале блогер.

После этого Шарий подтвердил информацию о том, что в Черкассах, в самом деле, произошел вышеупомянутый случай.

«Дегенераты из НК реально подумали, что эти люди – активисты Шария. Ау, полиция! Скажите, пожалуйста, а были ли те, кто избивал людей задержаны?», — сообщил он в конце.

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