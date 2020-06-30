Это чушь собачья – Песков вышел из себя из-за вопроса о связи РФ с талибами

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков не смог сдержать эмоций из-за вопроса журналиста о связи России с радикальным движением «Талибан».

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на телеканал NBC.

Стоит напомнить, что ранее вышел ряд материалов в средствах массовой информации США о том, что РФ финансирует талибов ради уничтожения американских солдат. Вместе с тем движение «Талибан» запрещено в России и официальные представители государства возмущены слухами о том, что РФ вознаграждает радикалов за убийство американских солдат.

«Распространение подобной информации большая ошибка и нелепость. Прошу прощения за излишнюю грубость, но – это просто чушь собачья. Так говорить недипломатично, но я не могу это назвать как-то иначе. Финансирование талибов со стороны России попросту невозможно», — сказал Песков.

Примечательно, что после того, как СМИ стали распространять информацию о такого рода финансировании, разведка США выступила с докладом о том, что у России нет подобных связей с талибами.

Напомним, как сообщалось ранее, Украине нужна перезагрузка власти – Турчинов и Порошенко приняли историческое решение.