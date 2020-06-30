Украине нужна перезагрузка власти – Турчинов и Порошенко приняли историческое решение

Экс-секретарь Совета национальной безопасности, представитель бывших лидеров партии «Народный фронт» Александр Турчинов сделал важное заявление о своем новом шаге в политической карьере. Он решился объединиться с пятым президентом Украины Петром Порошенко и возглавить избирательный штаб «Европейской солидарности».

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Турчинова.

Турчинов уверяет, что он не преследует личных интересов. Данное решение он принял с единой целью – помочь Родине в подготовке качественных кадров в сфере управления государством.

«Мне не интересен депутатский мандат и должности, я хочу помочь Украине в это непростое время. Я готов присоединиться к главной оппозиционной политической силе и возглавить штаб партии «Европейской солидарности»», — сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что ныне украинская власть забывает события 2014 года и пытается обесценить достижения Майдана.

«Пятая колонна Кремля крепнет. РФ усиливает свое влияние в информационном и политическом пространстве Украины. Вместе с тем, я наблюдаю за тем, как популизм и неопытность правящей партии разрушает нашу страну. Уверен Украине нужна мирная перезагрузка власти», — сказал он.

Стоит отметить, что у Турчинова в Украине довольно много критиков и решение о союзе может оказаться спорным. Турчинова не редко критикуют за его пафосный стиль и склонность к популизму. Кроме того, в Украине существует целый пласт общества, который не разделяет мнение Турчинова о том, что Майдан стал одним из лучших событий в истории современной Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин дал ответ бунтарям в Седово: боевики «ДНР» предприняли срочные меры.