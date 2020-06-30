Европейский союз открывает свои границы для 15 стран: Украины в списке нет

Европейский союз, после длительного карантина в связи с пандемией коронавируса, решил открыть свои границы для иностранцев. Правда, на данный момент попасть в зону ЕС могут лишь граждане 15 стран.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сообщение Совета Евросоюза.

Так, уже со среды, 1 июля, посещать страны ЕС позволят гражданам таких государств как: Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Черногория, Япония, Марокко, Руанда, Сербия, Новая Зеландия, Южная Корея, Уругвай, Таиланд, Тунис. 15-ой страной в данном списке стал Китай, но в ЕС отмечают, что откроют границы для жителей КНР лишь тогда, когда Китай позволит въезжать на свою территорию жителям ЕС.

Сообщается, что этот список будут пересматривать каждые 14 дней. В него могут включать новые страны или же исключать те государства, которые уже в списке: всё зависит от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в отдельной стране. Если в какой-то стране, которая уже есть в списке, резко ухудшится ситуация, то её исключат сразу, не ожидая пересмотра списка через две недели.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ЕС откроет свои границы для 14 стран.