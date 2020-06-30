Рамзан Кадыров считает, что Путин должен оставаться президентом России до самой смерти

Глава Чечни поддержал поправки к российской Конституции, которые, в частности, позволят Владимиру Путину оставаться президентом РФ до 2036 года.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Своим мнением Рамзан Кадыров поделился в Telegram-канале. Здесь он отметил, что изменения не делают просто так и если какая-то российская семья не хочет голосовать за поправки к Конституции, то значит им всё равно, что завтра произойдет с их детьми:

«Я говорил всегда и продолжаю говорить: мы должны выбирать Путина президентом пожизненно».

Напомним, ранее мы сообщали, что в РФ началось голосования по поводу поправок к Конституции.