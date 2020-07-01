Россия предложила Беларуси отказать от независимости: подробности исторического решения

Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко недавно рассказал о том, что Кремль осмелился предложить Минску отказаться от независимости. Речь идет о передаче на наднациональный уровень управления 95% государственных полномочий.

Об этом сообщает «БЕЛТА», передает «НБН».

Семашко рассказал, что данное предложение поступило к нему еще в 2019 году. Тогда он дал решительный отказ России. Он объяснил, что Союзное государство должно подразумевать передачу полномочий в разумных мерах, а не тотальную сдачу страны под чужое управление. Он отметил, что такое предложение воспринял как фразу «руки вверх».

Семашко отметил, что в Евросоюзе лишь 18% государственных полномочий передано под наднациональное управление. Он обсудил этот инцидент с Александром Лукашенко, который одобрил его ответ властям РФ. При этом Беларусь не отбрасывает идеи о создании Союзного государства, но характер союза должен быть компромиссным.

Напомним, как сообщалось ранее, «гражданский кодекс ДНР» вступил в силу: «республика» провозгласила новый порядок.