«Гражданский кодекс ДНР» вступил в силу: «республика» провозгласила новый порядок

Первого июля 2020 года так называемый «Народный Совет ДНР» принял судьбоносное решение для «республики». С сегодняшнего для в силу вступает «гражданский кодекс ДНР». Представители «Народного Совета» выступили с публичным заявлением.

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Кодекс состоит из четырех книг, в каждой из которых рассмотрены «законодательные основы» по различным вопросам. В книге первой речь идет о «гражданском законодательстве». В книге второй рассмотрены и четко установлены положения относительно норм отдельных видов договорных обязательств. Книга третья раскрывает вопрос правоотношений в сфере наследственных прав. Книга четвертая посвящена механизму защиты интеллектуальных прав.

Стоит отметить, что руководство «ДНР» решило создать свой собственный «гражданский кодекс» еще 13 декабря прошлого года. Основой для него послужило законодательство Российской Федерации.

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