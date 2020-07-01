В США разоблачили план Кремля: скандалы вокруг РФ имели особый смысл

За рубежом
Родион Власов0

Правительство США выразило уверенность в том, что скандалы и сплетни вокруг темы финансирования Россией боевиков-талибов выгодны самому Кремлю. Такое заявление сделал представитель администрации президента США Кейли Макинани.

США против РФ
США против РФ. Фото — opk.com.ua

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Публикация New York Times по данной теме стала выгодной для Москвы. Макинани назвал два главных факта, которые это подтверждают.

«Статья о том, что РФ занимается финансированием талибов выгодна Москве, а не штатам. Во-первых – такие статьи затрудняют проверку данных нашей разведки. А во-вторых — разногласия и противоречия из-за таких публикаций привели к спорам внутри нашей страны. Это играет на руку России», — сказал Макинани.

Стоит отметить, что в РФ к публикации New York Times отнеслись крайне негативно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слухи о финансировании талибов «собачьим бредом». Вместе с тем, сама разведка США вскоре выступила с опровержением данных слухов из-за чего публикация известного издания выглядит крайне странно.

Напомним, как сообщалось ранее, зарплата в Украине упадет: эксперт рассказал, кто и на сколько обеднеет.


загрузка...

Похожие материалы

В Австрии сообщили, что задержанный шпион передавал РФ данные НАТО

Елена Азамаева

В Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек

Елена Азамаева

Дело Скрипаля: полиция считает, что в отравлении участвовали два человека

Елена Азамаева

Добавить комментарий