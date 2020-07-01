В США разоблачили план Кремля: скандалы вокруг РФ имели особый смысл









1

Правительство США выразило уверенность в том, что скандалы и сплетни вокруг темы финансирования Россией боевиков-талибов выгодны самому Кремлю. Такое заявление сделал представитель администрации президента США Кейли Макинани.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Публикация New York Times по данной теме стала выгодной для Москвы. Макинани назвал два главных факта, которые это подтверждают.

«Статья о том, что РФ занимается финансированием талибов выгодна Москве, а не штатам. Во-первых – такие статьи затрудняют проверку данных нашей разведки. А во-вторых — разногласия и противоречия из-за таких публикаций привели к спорам внутри нашей страны. Это играет на руку России», — сказал Макинани.

Стоит отметить, что в РФ к публикации New York Times отнеслись крайне негативно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слухи о финансировании талибов «собачьим бредом». Вместе с тем, сама разведка США вскоре выступила с опровержением данных слухов из-за чего публикация известного издания выглядит крайне странно.

Напомним, как сообщалось ранее, зарплата в Украине упадет: эксперт рассказал, кто и на сколько обеднеет.