Путин не готов к критике о голосовании – Песков проговорился о сложной ситуации в Кремле

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков признал, что Владимир Путин попросту не готов принимать критику из-за границы о ситуации с голосованием по Конституции.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Песков заявил, что Россия придерживается правильного курса, и ее власть работает в соответствии с общенациональными интересами. Он считает, что Россия действует в рамках международного права и принятие поправок стало радостным событием для большей части России.

«Россия, бесспорно, сохранила и продолжит хранить приверженность международным правовым нормам», — сказал Песков.

Принятие поправок он мотивировал тем, что РФ таким образом отстаивает свой суверенитет. Данное голосование, по его мнению, не противоречит нормам международного права.

Критикам Путина он ответил, что глава РФ «не готов принимать во внимание их слова» и будет действовать в соответствии с собственными убеждениями.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцев ждет прибавка к зарплате: Кабмин рассказал подробности серьезных изменений.