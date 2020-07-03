Украинцев ждет прибавка к зарплате: Кабмин рассказал подробности серьезных изменений
Уже скоро система оплаты труда в Украине может существенно измениться. В Кабмине рассказали подробности возможных нововведений, которые увеличат зарплату и внесут ряд новых особенностей в жизни государственных служащих Украины.
Об этом сообщает «РБК-Украина», передает «НБН».
Кабмин уже внес в Верховную Раду законопроект №3748, именно в нем поднят вопрос оплаты труда в Украине. Будут созданы новые требования к госслужащим и изменится их зарплата. Оплата труда станет более конкурентно ориентированной.
Сумма должностного оклада госслужащего будет повышена за счет переноса в него надбавок за ранги. В случае принятия законопроекта власть сделает зарплаты более прозрачными. Зарплаты будут состоять из трех четких пунктов: должностной оклад, премия и выслуга.
Важно отметить, что законопроект подразумевает и увеличение дисциплинарной ответственности рабочих. Требования к госслужащим возрастут. Кроме того, закон вносит некоторые изменения в плане контроля карьерного роста государственных служащих.
Как именно могут измениться зарплаты украинцев пока неизвестно, но уже сейчас очевидно, что в случае принятия законопроекта требования к государственным служащим возрастут.
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