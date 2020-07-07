Бедность и богатство в России: статистика раскрыла неудобную правду

Свежая статистика по уровню доходов граждан Российской Федерации показала весомый шаг страны в сторону бедности. Доля россиян, чья зарплата не доходит и до 15 000 рублей с февраля повысилась с 38,1% до 44,6%.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Особую тревогу вызывает тот факт, что возросло количество крайне бедных россиян. На сумму менее чем 5 000 рублей живет 8,1% россиян. Обострение ситуации началось из-за коронавируской угрозы.

Количество граждан РФ, которые получают больше 15 000 рублей сократилось с 61,8% до 55,3%. Количество людей, которые получали более 25 000 рублей раньше была 36,2%, а теперь составляет 27,1%.

В районе 35 тысяч ныне зарабатывают 13% россиян, а в районе 35-50 тысяч – 8,5% граждан России. От 50 до 100 тысяч рублей на сегодняшний день зарабатывают 3,5%.

Стоит отметить, что на этом фоне доля россиян, которые получают в месяц более 100 тысяч рублей наоборот увеличилась с 1,8% до 2,1%.

Напомним, как сообщалось ранее, Кремль «отомстил» Лондону за санкции: подробности громкого заявления посольства РФ.