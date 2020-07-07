ВОЗ отреагировала на вспышку бубонной чумы в Китае

Во Всемирной организации охраны здоровья заявили, что случаи заболевания бубонной чумой на севере Китая не являются опасными как для самого Китая, так и мира в целом.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на официальное заявление ВООЗ.

В организации сообщили, что бубонную чуму можно лечить антибиотиками, которые поборют инфекцию в течение суток после проявления симптомов. Представитель ВОЗ сообщает, что власти Китая хорошо справляются со сложившейся ситуацией:

«Мы отслеживаем ситуацию, мы смотрим за вспышкой и за тем, как реагируют власти Китая и Монголии. Мы считаем, что рисков нет, но всё равно мы будем следить».

Напомним, ранее мы писали, что в Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы.