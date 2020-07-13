Вас смоет – Гиркин пригрозил Путину силовым свержением после его слов о Крыме

Бывший оккупант «Л/ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) сделал достаточно жесткое заявление в адрес российского президента. Он сообщил, что Владимир Путин может не только столкнуться с проблемами в своей карьере, но и более того, его вообще смоет.

Об этой информации сообщил Гиркин на своей страничке «Вконтакте», передает «НБН».

Отмечается, один из так называемых главарей оккупантов вполне допустил, что Путина свергнут силовым методом. Причиной тому является то, что президент РФ сказал, будто отношения Москвы и Киева ухудшились далеко не из-за оккупации Крымского полуострова, а после свержения режима Януковича.

Именно это заявление обескуражило Гиркина. Мало того, что он неприятно отозвался о российском президенте, так еще и пригрозил тому силовым свержением.

«Я просто поражаюсь вашей самокритичности. Однако не могу не согласиться с главной мыслью о том, что вы когда-нибудь схлыните. Смоет вас или сами схлыните – это конечно вопрос. Но в истории вы будете вместе с вашими предшественниками Горбачевым и Ельциным», — сообщил он.

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