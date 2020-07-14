Евросоюз раскритиковал ЦИК Беларуси за отказ регистрировать соперников Лукашенко на президентские выборы

В Европейском союзе отреагировали на отказ ЦИК Беларуси регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цапкало кандидатом на пост президента. В ЕС отметили, что осуждают такое решение.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Европейская правда«.

«Произвольное решение беларусской ЦИК о не регистрации тех или иных кандидатов на пост президента ограничивает свободу выбора граждан и ставит под сомнения демократичность выборов. Отказываясь регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цапкало власть РБ лишила эти выборы содержательности и конкурентности», — заявил главный дипломат НС Жозеп Боррель.

Дипломат добавил, что в Евросоюзе верят, что Беларусь будет уважать права своих граждан и позволит им свободно выражать свое мнение, а также собираться на мирные акции протеста накануне выборов:

«Евросоюз продолжает оставаться сторонником взаимодействия с народом Беларуси. Мы поддерживаем суверенитет и независимость этой страны, но на первом месте для нас остаются права человека и демократия».

Напомним, ранее мы писали, что главного конкурента Лукашенко не зарегистрировали как кандидата на пост президента Беларуси.