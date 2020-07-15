Путин и Меркель провели телефонный разговор: не обошли стороной и ситуацию в Украине

За рубежом
Христина Качоровська0
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Президент Российской Федерации и Канцлер Германии пообщались в телефонном режиме. Одной из тем переговоров стала ситуация на Донбассе.

Путин и Меркель
Путин и Меркель. Фото — vedomosti.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу немецкого правительства.

Согласно данным Меркель и Путин обсудили ситуацию вокруг реализации Минских соглашений. Помимо этого, лидеры двух стан подняли вопрос борьбы с эмбарго на поставление оружия в Иран и ситуацию в Ливии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.


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