Путин и Меркель провели телефонный разговор: не обошли стороной и ситуацию в Украине

Президент Российской Федерации и Канцлер Германии пообщались в телефонном режиме. Одной из тем переговоров стала ситуация на Донбассе.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу немецкого правительства.

Согласно данным Меркель и Путин обсудили ситуацию вокруг реализации Минских соглашений. Помимо этого, лидеры двух стан подняли вопрос борьбы с эмбарго на поставление оружия в Иран и ситуацию в Ливии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.