Путин и Меркель провели телефонный разговор: не обошли стороной и ситуацию в Украине
Президент Российской Федерации и Канцлер Германии пообщались в телефонном режиме. Одной из тем переговоров стала ситуация на Донбассе.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу немецкого правительства.
Согласно данным Меркель и Путин обсудили ситуацию вокруг реализации Минских соглашений. Помимо этого, лидеры двух стан подняли вопрос борьбы с эмбарго на поставление оружия в Иран и ситуацию в Ливии.
Напомним, ранее мы сообщали, что Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.
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