Мы видим, что творит Россия, и не оставим это просто так – министр обороны Германии поставил ультиматум Кремлю

Европейская сторона насторожилась из-за агрессивной активизации Российской Федерации. Некоторые страны решили заранее предупредить Кремль о своей готовности дать мощный отпор в случае необходимости. С публичным предупреждением Кремлю выступил девятый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

В ходе интервью Die Zeit представитель Германии заявил, что власти РФ регулярно отказываются считаться с правом других стран на самоопределение.

«Каждый раз, когда власть России считает ситуацию сомнительной для себя, она перестает относиться с должным уважением к другим государствам и пренебрегает их правом на самоопределение. Такое поведение противоречит европейским ценностям и является недопустимым. Мы призываем Россию к дружеским отношения и готовы идти на компромиссы, но при этом Кремль обязан четко понимать, что в случае конфликтного развития ситуации, мы готовы продемонстрировать высокий уровень нашей обороноспособности. Европейские страны хорошо видят, что творят власти РФ, и мы не оставим это просто так», — сказал министр.

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