Европейский союз введет новые санкции против России и Китая

Послы стран-членов Евросоюза приняли решение внедрить новые санкции против Российской Федерации и Китая. По словам европейских чиновников — это ответ на численные кибератаки выше упомянутых стран.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка:

Йозвяк добавил, что новые санкции предусматривают заморозку активов в отношении ГРУ РФ, спецслужб Китая и Северной Кореи. Помимо этого, Евросоюз запретит въезд на свою территорию неким чиновникам из России и Китая.

EU ambassadors have today decided to adopt asset freezes against #Russia's GRU military intel & the intel services of #China and #NorthKorea over the cyberattacks WannaCry, NotPetya & Cloud Hopper. there will also be visa bans & asset freezes on 6 Russian & Chinese officials

