Кремль собрал огромную коллекцию идиотов – Невзоров раскрыл, какие люди находятся в окружении Путина

Журналист Александр Невзоров рассказал о том, какие люди находятся в Правительстве Российской Федерации. По его словам, личности там весьма специфические, а у некоторых и вовсе отсутствует понятие здравого смысла, как например у Дегтярева.

Об этой информации сообщил сам Невзоров в интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Я заметил, что Кремль собрал огромную коллекцию идиотов. При этом 99% этой коллекции являются подделками. Конечно, это право собирателя. Владимир Путин, как и любой собиратель, просто делает свое дело. Кто-то, например, коллекционирует растения или ночные горшки. А Кремль просто коллекционирует идиотов. И знаете, почему так? Потому что они – это лучшие проводники внутренней политики. Это было доказано еще Салтыковым-Щедриным», — сообщил Невзоров в начале.

После этого журналист сообщил, что именно в тяжкое время ценятся клинические идиоты России, которые просто делают свое дело, и не задаются лишними вопросами. Более того, по мнению Невзорова, Путин делится этими идиотами с регионами РФ.

«Это определенно выгодно Кремлю. Взять, к примеру, Михаила Дегтярева. Он всегда находился где-то рядом возле демонстрации телес партийных. Он же еще по идее затейник. Именно он является ярким представителем такой коллекции. Я лично вообще никогда не замечал у него здравого смысла, а это грех не использовать тем, кто находится выше», — подытожил Невзоров.

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