Донбасс на грани катастрофы: в СЦКК сообщили о реальной угрозе для ОРДЛО

Стало известно о том, что на территории Горловки произошел обстрел, из-за которого большая часть Донбасса оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Было принято решение о сокращении подачи воды из-за аварии.

Об этой информации сообщил независимый портал EurAsia Daily, передает «НБН».

Отмечается, что из-за вчерашнего обстрела были повреждены участки водонапорного трубопровода. Известно, что он относится к насосной станции 3-го подъема канала Северский Донец – Донбасс. В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день идет утечка огромных масштабов питьевой воды – около 65 000 кубических метров в час.

«На сегодняшний день насосную станцию 3-го подъема остановили. Водоснабжение «ДНР» идет через резервные линии Верхнекальмиусского водохранилища в объеме 15 000 квадратных метров. Однако подача водных ресурсов сокращена больше чем на 50%», — сообщили в СЦКК.

В ведомстве сказали, что данная авария представляет наибольшую опасность для водоснабжения «ДНР», нежели «ЛНР».

Известно, что были уже запрошены гарантии безопасности, чтобы устранить прорыв. В ближайшее время эксперты остановят Донецкую фильтровальную станцию. Из-за этого подача воды будет сокращена на неопределенное время по всей территории Донбасса.

Неизвестно при этом, когда устранят неполадки. Эксперты пока ничего не могут сказать насчет того, сколько времени придется на это потратить. Тем не менее многие надеются на то, что катастрофы можно избежать.

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