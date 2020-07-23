Путин готов совершить очень плохой шаг – Трамп с тревогой признал острый ум главы РФ

За рубежом
Родион Власов0
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Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Америки с важным предупреждением. Он считает, что глава Российской Федерации Владимир Путин и ряд других правителей могут «сделать с нами нечто очень плохое» и данная проблема заслуживает особого внимания общественности.

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото — glavred.info

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Трамп отметил, что лидеры Китая, Турции и России обладают очень острым умом и готовностью к опасным действиям. Президент США сделал это заявление обсуждая интеллектуальные способности своего главного конкурента Джозефа Байдена в ходе интервью на телеканале Fox News.

«У власти в США должен находится человек с острым умом. Это просто необходимо, ведь у Путина острый ум, у Си острый ум, у Эрдогана острый ум. Америка, как и многие другие страны, имеет дело с личностями, у которых есть желание сделать с нами что-то очень плохое, стоит лишь показать слабину и дать им такую возможность. Необходимо быть умнее их», — сказал Трамп.

Напомним, как сообщалось ранее, у России большие неприятности: эксперты сделали тревожный прогноз о губительной засухе.


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