Рейтинг доверия к Путину сильно упал: президенту РФ доверяют меньше 25% россиян

По крайней мере, об этом свидетельствует последний соцпрос проведенный компанией «Левада-Центр».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Так, согласно данным опроса, на сегодняшний день всего 23% россиян доверяют Владимиру Путину. Новый рейтинг показал, что тенденция падения рейтинга хозяина кремля продолжается.

К примеру, в ноябре 2017 года его поддерживали 59% и с этого времени рейтинг только снижался. В Мае 2020 он уже составлял всего 25% и сейчас снова снизился.

Ещё по 10% россиян выразили доверие премьеру РФ Михаилу Мишустину, лидеру «ЛДПР» Владимиру Жириновскому и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Также респондентов спросили, в каком направлении развивается ситуация в России: 42% ответили, что в правильном и 40% что в неправильном.

Опрос проводился в период с 24 по 25 июля. В опросе приняли участи 1 617 респондентов.

Напомним, ранее мы писали, что рейтинг Зеленского упал ещё на 4%.