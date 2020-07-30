И не пытайтесь оправдать свои грязные намерения – подробности обращения Лукашенко к Москве

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в экстренном совещании со членами Совета безопасности государства. Лукашенко обратился с требованием к Москве относительно честных разъяснений о причинах присутствия группы российских военных наемников из ЧВК «Вагнер» в Беларуси.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Белта».

После выступления Лукашенко Посольство РФ в Белоруссии официально подтвердило факт задержания граждан России на территории РБ.

«Мы имеем дело с чрезвычайным инцидентом. Иначе данное событие назвать нельзя. Россия уже начала оправдываться, они говорят, что это может быть нашим собственным планом. Очевидно, что в такой скандальной ситуации России остается только отвираться в попытках объяснить свои грязные намерения. Я настаиваю на том, чтобы в этом деле все было предельно четко и откровенно. Российская Федерация обязана объяснить, что происходит. Страна должна отвечать за подобный беспредел и за действия своих граждан», — сказал Лукашенко.

Напомним, как сообщалось ранее, названа главная альтернатива Зеленскому: стало известно, кого готовы поддержать украинцы.