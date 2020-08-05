Лукашенко готов к введению военного положения – Белковский о ситуации в Республике Беларусь

Российский политолог Станислав Белковский считает, что сейчас президент Республики Беларусь Александр Лукашенко находится в состоянии повышенной нервозности. Более того, белорусский лидер готов ввести в стране режим военного и чрезвычайного положения, чтобы остаться у власти.

Об этом Станислав Белковский пишет в своем Telegram-канале, сообщает НБН.

Вчера, 4 августа президент Республики Беларусь выступил с обращением к белорусскому народу и парламенту. Выступление Лукашенко проанализировал российский политолог Станислав Белковский. Политолог пришел к выводу, что сейчас руководитель Республики Беларусь находится в состоянии повышенной нервозности. Кроме того, политолог считает, что Лукашенко готов к неприятным неожиданностям, которые могут произойти на выборах президента 9 августа.

Еще один вывод, который сделал Белковский – это то, что президент Республики Беларусь готов пойти на крайние меры, чтобы остаться у власти.

«Лукашенко морально-психологически готов к введению чрезвычайного и военного положения в стране для сохранения власти», — считает российский политолог.

Ранее мы сообщали, что Беларусь не пригласила россиян для наблюдения за выборами президента.