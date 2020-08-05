Соперница Лукашенко пожаловалась на угрозы с «украинского номера»

Основная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента РБ Светлана Тихановская рассказала, что ей кто-то позвонил с угрозами. Звонок, по её словам, осуществили с украинского номера.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Настоящее время«.

«Звонили из украинского номера. В трубке я услышала: «Меня попросили сказать вам, чтобы вы остановились. Будет лучше, если вы сейчас прекратите. В противном случае, у меня точная информация, что вас посадят, а детей отдадут в детский дом»».

Тихановская добавила, что такие угрозы — это подлость и низость.

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Тихановская ответила на вопрос, чей Крым.