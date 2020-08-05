Соперница Лукашенко пожаловалась на угрозы с «украинского номера»
Основная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента РБ Светлана Тихановская рассказала, что ей кто-то позвонил с угрозами. Звонок, по её словам, осуществили с украинского номера.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Настоящее время«.
«Звонили из украинского номера. В трубке я услышала: «Меня попросили сказать вам, чтобы вы остановились. Будет лучше, если вы сейчас прекратите. В противном случае, у меня точная информация, что вас посадят, а детей отдадут в детский дом»».
Тихановская добавила, что такие угрозы — это подлость и низость.
Напомним, ранее мы писали, что Светлана Тихановская ответила на вопрос, чей Крым.
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