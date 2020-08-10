Конец правления Лукашенко: Жириновский сделал смелый прогноз о судьбе Беларуси
Лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский сделал публичный прогноз относительно будущего Беларуси. Он выразил уверенность, что вскоре Лукашенко повторит судьбу Януковича и сбежит из страны.
Об этом сообщает «МК», передает «НБН».
Жириновский отметил, что протестующие в Беларуси ярко демонстрируют, недоверие народа к результатам выборов. Нынешнюю ситуацию в Беларуси Жириновский назвал «агонией режима». Он убежден, что Лукашенко сбежит в этом или следующем году.
«Люди хотят современного европейского стиля правления, а это больше похоже на позднее Средневековье», — заявил Жириновский относительно политики Лукашенко.
Он считает, что независимо от результата выборов Лукашенко скорее плачет, чем смеется, ведь ситуация выходит из-под контроля.
«Где власть использует грубую силу и не уважает народ, там люди выходят на улицу. В итоге Александра Лукашенко ожидает судьба Януковича», — подытожил Жириновский.
Напомним, как сообщалось ранее, Лукашенко перешел к решительным действиям: неожиданное заявление главы Беларуси после выборов.