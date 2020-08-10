Конец правления Лукашенко: Жириновский сделал смелый прогноз о судьбе Беларуси

Лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский сделал публичный прогноз относительно будущего Беларуси. Он выразил уверенность, что вскоре Лукашенко повторит судьбу Януковича и сбежит из страны.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Жириновский отметил, что протестующие в Беларуси ярко демонстрируют, недоверие народа к результатам выборов. Нынешнюю ситуацию в Беларуси Жириновский назвал «агонией режима». Он убежден, что Лукашенко сбежит в этом или следующем году.

«Люди хотят современного европейского стиля правления, а это больше похоже на позднее Средневековье», — заявил Жириновский относительно политики Лукашенко.

Он считает, что независимо от результата выборов Лукашенко скорее плачет, чем смеется, ведь ситуация выходит из-под контроля.

«Где власть использует грубую силу и не уважает народ, там люди выходят на улицу. В итоге Александра Лукашенко ожидает судьба Януковича», — подытожил Жириновский.

Напомним, как сообщалось ранее, Лукашенко перешел к решительным действиям: неожиданное заявление главы Беларуси после выборов.