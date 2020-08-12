Если не справится с протестами, Кремль его «спишет» — Пионтковский рассказал, кем Путин заменит Лукашенко

За рубежом
Христина Качоровська0
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Российский политолог уверен, что Кремль уже подготовил удобную для себя замену Лукашенко. И появится на виду он в том случае, если президент РБ не справится с нынешними протестами в стране.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — rt.com

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Twitter Андрея Пионтковского.

«Если у Лукашенко не получится придушить протесты — Кремль его спишет… И тогда в Минск, на танках, въедет «оппозиционер» Валерий Цепкало. Ему эту роль прописали с самого начала…. Старый известный прием, как в Венгрии 1956 года. Тогда вместо тирана Ракоши привезли «жертву» Кадара».

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси задержали «координатора» протестов.


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