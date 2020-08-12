Серьезное ослабление России: подробности рекордного падения прибыли бизнеса в РФ

Российская Федерация переживает непростые времена. 2020 год стал годом рекордного падения прибыли от бизнеса в России. Доходы от бизнеса сократились в среднем на 67% (без учета малого бизнеса). Падение произошло в период за март-май.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Аналитическая служба FinExpertiza отмечает, что это самое серьезное падение доходов от бизнеса за все 16 лет их аналитической деятельности. Эксперты раньше считали, что для российского бизнеса оказался фатальным 2017 год, но тогда прибыль снизилась лишь на 28%, что в современных реалиях кажется не такой уж большой проблемой.

Вместе с тем есть в России и отдельные отрасли, которые сумели увеличить свой доход в этот непростой период. Речь идет о рыбоводстве и сельском хозяйстве. Прибыль в этих сферах возросла в среднем на 8,3% в сравнении с данными 2019 года. Наибольший кризис в РФ замечен в сфере торговли природным газом.

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