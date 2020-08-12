Война США и КНДР: Трамп поразил мир неутешительным прогнозом

Лидер США Дональд Трамп сделал ряд важных прогнозов и рассказал, что могло бы случиться с его страной, если бы на выборах 2016 года победил не он, а его главная конкурентка Хиллари Клинтон. Трамп уверен, что лишь благодаря его победе удалось избежать широкомасштабной войны с КНДР.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Трамп принял участие в популярном радиошоу Хью Хьюитта. В ходе беседы Трамп заявил, что Хиллари Клинтон не смогла бы мирно решить разногласия с КНДР, и мир ждала бы война где «погибли бы миллионы наших людей».

Трамп напомнил, что раньше в отношениях США и КНДР присутствовало высокое напряжение и многие ожидали, что может начаться война. «А где все те ожидания сейчас? Где война? Ее нет», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что Иран, КНДР и Китай не хотят, чтобы его переизбрали на пост президента. Он отметил, что эти страны намерены заключить более выгодные для себя сделки с будущей властью США. Трамп считает, что демократы готовы идти на деструктивные для Америки уступки в глобальной политике.

Напомним, как сообщалось ранее, на кону судьба Донбасса и Крыма: Пушилин отличился громким прогнозом.