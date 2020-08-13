Заинтересован ли Кремль в дальнейшем пребывании на посту президента РБ Лукашенко: мнение Георгия Туки

В Кремле заинтересованы в том, чтобы у власти в Республике Беларусь остался Александр Лукашенко. Таким мнением поделился бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Obozrevatel.

Георгий Тука считает, что Кремль хочет, чтобы президентом Республики Беларусь остался Александр Лукашенко. Данный вывод он сделал после того, как проанализировал месседжи пропагандистских россСМИ. По словам Туки, ему пришлось посмотреть несколько выпусков российских пропагандистских политических ток-шоу, чтобы выяснить какую позицию заняли в Кремле.

Он обращал внимание на то, как россСМИ комментируют протесты в Республике Беларусь и на то, как пропагандисты называют протестующих белорусов.

Особое внимание Тука обратил на то, как пропагандист Владимир Соловьем реагировал в своей программе на кадры протестов у посольства РБ в Москве.

«Его же просто рвало на куски от скандирований «Сначала — Минск, потом — Москва», — отметил Тука.

Также бывший заместитель министра отметил, что российские пропагандисты называют белорусов, которые вышли на протесты «экстремистами и нацистами».

По словам Туки, кремлевские пропагандисты транслируют гражданам РФ мнение, что Лукашенко необходимо наказать, но он должен остаться руководителем Республики Беларусь. Таким образом, он сделал вывод, что Кремль заинтересован в том, чтобы руководителем РБ остался Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко согласился на все условия Путина.