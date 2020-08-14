Есть косвенные подтверждения – экс-советник Путина не исключает, что Кремль уже направил силовиков в Беларусь

Российский экономист, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов предположил, что Кремль мог отправить силовиков в РБ в поддержку Александра Лукашенко.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на канал «Украина 24».

При этом Илларионов отметил, что в данном случае надо различать государство РФ и российских граждан.

«То, что граждане РФ могут сейчас находиться в РБ и участвовать в том, что происходит на обеих сторонах – нет сомнений»,- заявил Илларионов.

По его словам, есть немало россиян, которые поддерживают, вышедших на улицы белорусов бороться за свое право самим определять свою судьбу и избирать руководство страны.

Илларионов также предположил, что в РБ уже могут быть российские спецназовцы.

«Не является большим секретом, особенно, после этого «похода «вагнеровцев»», что силовики, советники, консультанты, а возможно, и спецназовцы участвуют. По этому поводу сейчас идет дискуссия, есть некоторые косвенные подтверждения, но прямых на данный момент нет. Но, это не исключено, что Кремль мог направить силы на поддержку Лукашенко», — заявил экс-советник Путина.

Ранее мы сообщали, что Андрей Смолий возмущен молчанием Зеленского по поводу ситуации в РБ.