Александр Лукашенко стал персоной нон грата в Евросоюзе

Лидеры проводных стран-членов Европейского парламента приняли единогласное мнение о непризнании выборов президента в Республике Беларусь.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «DW«.

«Выборы президента Республики Беларусь от 9 августа 2020 года были нечестными. По достоверным сообщениям победителем стала Светлана Тихановская, поэтому мы решили не признавать Лукашенко победителем. Мы считаем Александра Лукашенко персоной нон грата на территории Евросоюза. Мы солидарны с белорусским народом, который жаждет справедливых и свободных выборов, под наблюдением независимых наблюдателей».