Не менее опасный, чем Лукашенко: Эйдман рассказал, кого Кремль может привести к власти в Республике Беларусь

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что кремлевские спецслужбы могут организовать «верхушечный переворот» в Республике Беларусь. И таким образом, привести к власти человека, который будет не менее опасный для свободы Беларуси, чем нынешний руководитель страны Александр Лукашенко.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Эйдмана.

По словам Эйдман, президент РБ сейчас пытается тянуть время, чтобы удержаться при власти. Он хочет дождаться, когда протесты по всей стране стихнут и тогда, он снова установит режим террора.

«Вряд ли у него это получится», — считает Эйдман.

Социолог видит не менее опасную угрозу для свободы Республики Беларусь, чем Лукашенко. Он считает, что российские спецслужбы могут организовать в РБ «верхушечный переворот».

«Путинские спецслужбы могут организовать верхушечный переворот и привести к власти нового Лукашенко, не такого одиозного и колхозного, но от этого не менее опасного для свободы Беларуси», — заявил Эйдман.

В комментариях к посту Эйдмана пользователи Facebook предположили, что это может быть Светлана Тихановская. На что Эйдман ответил, что «нет, вероятно, это будет кто-то из нынешней верхушки».

Лукашенко пытается тянуть время, удержать белорусов обещаниями от решительных действий, чтобы потом, дождавшись, когда… Gepostet von Игорь Эйдман am Montag, 17. August 2020

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