Лукашенко скоро потеряет легитимность: в штабе Тихановской назвали окончательную дату

В штабе главной оппонентки Александра Лукашенко признали, что пересчитать результаты голосования уже не возможно. Но это не поможет Лукашенко надолго задержаться в кресле главы государства.

Об этом рассказала представитель штаба Тихановской Анна Красулина в эфире «Украина 24«, пишет «НБН«.

«Мы уже поняли, что Лукашенко не будет проводить новые выборы. Поэтому мы обратились с просьбой мирно отдать власть, к нему, и не только. Мы просим всех чиновников, по-возможности, уйти. Пусть Лукашенко сидит один в своей резиденции и отбивается один. Это всё его проблемы, народу он не нужен. Власть должна перейти к настоящему победителю, к народу Беларуси».

Красулина добавила, что, согласно закону, Лукашенко будет легитимным лишь до 10 сентября:

«После его мандат заканчивается. А начать пересчет выборов уже невозможно. Почти весь мир признал выборы недействительными, поэтому Лукашенко может попрощаться со своей легитимностью».

Она также рассказала, что в ЦИК РБ уже не признали, что выборы сфальсифицированы, но они готовы обращаться в высшие инстанции:

«Мы готовы всё обжаловать… Но и верховный суд, и президент, и парламент — это всё одно кодло, там мы правды не добьёмся. Поэтому пора переходить от мирных митингов к более серьезным протестам — бойкоту. Это самый болезненный удар для режима Лукашенко».

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко категорически против перевыборов.