Должен уйти: в Германии назвали Лукашенко нелегитимным президентом

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Александр Лукашенко, который 5 лет подряд занимал пост президента Беларуси, после выборов от 9 августа перестал быть легитимным.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Funke Mediengruppe«.

«Александр Лукашенко потерял вою легитимностью Ему пора покинуть пост президента».

Шольц отметил, что народ Беларуси борется за свою демократию, выходя на мирные протесты. По словам немецкого политика, Евросоюз должен более активно поддерживать процесс «самоосвобождения» Беларуси:

«Беларусь хочет иметь хорошие отношения и с Россией, и с Европой. Евросоюз должен понимать это».

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси.