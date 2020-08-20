Пресс-секретарь Навального назвала виновного в отравлении главного российского оппозиционера

В окружении российского оппозиционера Алексея Навального уверены, что политика отравили. Пресс-секретарь политика заявила, что за этим стоит лично руководитель РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Twitter-аккаунт Киры Ярмыш.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что отравление главного оппозиционера России – это дело рук президента Путина. Ярмыш ответила на слова журналиста Владимира Познера, который заявил, что необходимо найти того, кто стоит за отравлением Навального, иначе все подумают, что это дело рук хозяина Кремля.

«Это и есть Путин. Лично он дал приказ или нет, вина целиком лежит на нем», — заявила пресс-секретарь Навального.

Кроме того, в эфире YuoTube-канала «Навальный LIVE» Ярмыш заявила, что врачи Омской больницы, где находится Навальный, напуганы. Их запугали правоохранители, которые приехали в больницу.

«Здесь правоохранителей больше чем врачей, наверное, в два раза. Люди в форме постоянно приходят, уходят. Это было преднамеренное отравление, мы уверенны. Но, сейчас, врачи говорят, что это не так. Их просто запугали, это очевидно», — заявила Ярмыш.

Ранее мы сообщали, что Алексей Навальный впал в кому.