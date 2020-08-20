Российского оппозиционера Навального отравили: он в тяжелом состоянии в реанимации

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Как поведала пресс-секретарь Алексея Навального, оппозиционеру стало плохо прямо в самолете.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Инцидент случился в самолете рейсом из Томска в Москву. Из-за плохого состояния Алексея Навального пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в городе Омск. После приземления Навального сразу забрала скорая.

По предварительным данным врачей у оппозиционера токсичное отравление:

«Скорее всего, какой-то яд был подмешан в чай. Потому что он больше ничего не употреблял утром. По словам медиков, токсин мог впитаться через горячую жидкость. На данный момент Алексей Навальный без сознания. Он в реанимации», — написала Кира Ярмыш.

Напомним, ранее мы писали, что Навальный закрывает свой фонд борьбы с коррупцией.