США угрожают РФ «жесткими мерами» за отравление Навального: официальное заявление Бигана

Если медики США констатируют версию отравления известного российского политического деятеля Алексея Навального, Вашингтон примет жесткие меры против РФ. При этом неизвестно, что именно хотят предпринять в Соединенных Штатах, чтоб надавить на Кремль.

Об этом сообщил замгоссекретаря США Стивен Биган при встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает «НБН» со ссылкой на «Гордон».

Отмечается, что Биган не стал раскрывать подробностей своего заявления. Однако классическим примером давления со стороны Вашингтона являются санкции. Возможно, за этими «жесткими мерами» скрываются именно они. Однако в данный момент точная информация по этому поводу неизвестна.

Но, тем не менее, Россия посчитала заявление Стивена Бигана оскорбительным. Более того, в РФ ответили, что Берлин распространяет клевету.

«Это не так. Вы обвиняете нас в сокрытии правды, обвиняете врачей Омска, которые оказали помощь Навальному»,- поведали в российском городе Омск.

Напомним, Пушилин внес изменения в правила выезда граждан Украины: главарь «ДНР» пошел на серьезный шаг.