Путину нужен слабый Лукашенко – Эйдман раскрыл план Кремля по поводу Беларуси

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что в охваченной протестами Республике Беларусь, сложилась патовая ситуация. Эйдман уверен, что это выгодно Кремлю.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Игоря Эйдмана.

В Республике Беларусь сложилась патовая ситуация. И она, по мнению российского социолога Эйдмана, затягивается. Он считает, что данная ситуация в РБ выгодна хозяину Кремля Владимиру Путину.

«Ему нужен подвешенный, слабый Лукашенко, а также неспособная на решительные действия белорусская оппозиция», — сказал Эйдман.

Социолог считает, что Кремлю выгодно, чтобы противостояние между Лукашенко и протестующими продолжалось. Тем временем, по словам Эйдмана, российские пиарщики сознательно «топят» Лукашенко, тем самым ослабляя его позиции. В то же время, с другой стороны кремлевская агентура в оппозиции, по словам Эйдмана, сдерживает ее от решительных действий.

По мнению социолога, Кремль хочет, чтобы борьба в соседней стране затянулась.

«По плану Кремля борьба должна затянуться, до тех пор, пока со всех сторон не раздастся крик: «Путин, введи войска»», — поделился свои мнением социолог.

Вот тогда, по словам Эйдмана, Путин и реализует свой план по «поглощению» Беларуси. Эйдман также допускает, что это план может и не сработать.

Ранее мы сообщали, что Портников рассказал, когда закончится война на Донбассе.