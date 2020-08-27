Не в этом году и не в следующем – Портников рассказал, когда закончится война на Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он надеется, что прекратить боевые действия на Донбассе удастся до конца 2020 года. В свою очередь известный журналист, публицист Виталий Портников считает, что украинцам не стоит ждать окончания войны на Востоке Украины в ближайшее время.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Еспресо».

Слова Зеленского о том, что уже в 2020 году может наступить мир на Донбассе, Виталий Портников назвал «обманом избирателей». По мнению журналиста, мира на Донбассе в этом году не наступит, так как в этом не заинтересован Кремль.

По словам Портникова, для президента РФ Владимира Путина, «война с Украиной – священная». Ведь главная цель хозяина Кремля – это возрождение Российской империи. По словам журналиста, Путин видит Украину частью этой империи.

«Путин хочет заполучить контроль над всей Украиной. Крым и Донбасс, обстрелы и прекращение обстрелов на Донбассе, для Путина это всего лишь инструменты, которые он использует, чтобы поглотить нашу страну», — заявил Портников.

Журналист уверен, что пока Путин пытается «возродить Российскую империю», война на Донбассе не закончится. В конечном итоге, по словам журналиста, у Путина не выйдет восстановить империю, но попытки еще будут продолжаться долгие годы.

«Кремль обязательно надорвется. Но это случится совсем не в этом году и не в следующем. У украинцев впереди годы Отечественной войны», — подытожил журналист.

Ранее мы сообщали, что Зеленскому предложили решить судьбу Крыма: в Совфеде РФ выступили с заявлением.