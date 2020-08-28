Премьер-министр Японии уходит в отставку

Синдзо Абэ больше не может возглавлять японское правительство, так как у него серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Jiji«.

Как отметил японский премьер, он не хочет навредить работе правительство своей неожиданной отставкой, но его болезнь, язвенный колит, прогрессирует. Из-за этого ему очень трудно полноценно работать.

По словам Синдзо Абэ, он уже предупредил правящею партию о своем уходе. Официально же он объявит об отставке сегодня вечером.

Напомним, ранее мы писали, что Япония выделит более 4 миллионов долларов на восстановление Донбасса.