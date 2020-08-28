Премьер-министр Японии уходит в отставку

За рубежом
Христина Качоровська0
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Синдзо Абэ больше не может возглавлять японское правительство, так как у него серьезные проблемы со здоровьем.

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ. Фото — liga.net

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Jiji«.

Как отметил японский премьер, он не хочет навредить работе правительство своей неожиданной отставкой, но его болезнь, язвенный колит, прогрессирует. Из-за этого ему очень трудно полноценно работать.

По словам Синдзо Абэ, он уже предупредил правящею партию о своем уходе. Официально же он объявит об отставке сегодня вечером.

Напомним, ранее мы писали, что Япония выделит более 4 миллионов долларов на восстановление Донбасса.


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