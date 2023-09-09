О том, что в период посещения Украины главой японского внешнеполитического ведомства Ешимасой Хаяси, он намерен подтвердить своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе — его государство продолжит сотрудничать с международным сообществом относительно введения антироссийских санкций и дальнейшей поддержки Киева с целью скорейшего завершения войны, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства иностранных дел Японии.

Как стало известно, в ходе визита главы МИД Японии, станут подниматься темы, касающиеся организации и проведения японско-украинской конференции по экономическому восстановлению нашей страны, в частности, стороны планируют обсудить идеи по возрождению и реконструкции, посредством подключения и государственного, и частного секторов обеих стран.

Также, Ешимасой Хаяси, судя по всему, может обсудить инициативу по привлечению как можно большего количества стран, включая государства глобального Юга, чтобы поддержать усилия Украины в достижении мира.

Ранее мы писали о том, что Япония уже пообещала отправить для ВСУ около 30 000 пайков.