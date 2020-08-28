Сколько россиян не доверяют российской вакцине от коронавируса: результаты соцопроса

Как известно, ранее в России заявили, что уже разработали вакцину против коронавируса. Препаратом похвастался сам руководитель Кремля Владимир Путин. Вот только согласно, социологическому опросу, большинство россиян (53,8%) не доверяют этой вакцине и соответственно, не хотели бы ее испытать на себе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал Politeka.

«Левада-центр» совместно с «Открытыми медиа» провели опрос среди россиян. Социологи захотели выяснить: «готовы ли россияне бесплатно вакцинироваться российской вакциной от коронавируса». Большинство участников соцопроса (53,8%) сказали, что «нет», они не готовы вакцинироваться российской вакциной.

А вот 38,2% россиян готовы последовать примеру дочери президента РФ и испытать на себе вакцину. Еще 5,7% участников исследования затруднились с ответом. Кроме того, 2,4% респондентов оказались противниками вакцинации – они против любой вакцины.

Ранее мы сообщали, что Белковский рассказал, что Путин на самом деле ненавидит Лукашенко.