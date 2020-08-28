Тихановская рассказала, что заставит Лукашенко покинуть пост президента

Главная оппонентка Александра Лукашенко считает, что сместить «бацьку» с президентского кресла могут те, кто его туда усадил.

Об этом Светлана Тихановская рассказала в интервью «Радио Свобода», пишет «НБН«.

«Один из дипломатов Беларуси, который уволился со своей должности, сказал, что Лукашенко могут сместить с должности те, кто его привел туда. Речь идет о работниках больших предприятий — обычных трудягах из народа, рабочем классе».

Тихановская придерживается такого же мнения. По её словам, в стране и так уже образовались забастовачные комитеты, что говорит о многом:

«Думаю, благодаря длительным забастовкам… Хотя не хочется, чтобы они были длительными, потому что это влияет негативно на экономику. Но только так можно заставить Лукашенко отдать власть».

Напомним, ранее мы сообщали, что Лукашенко готов к переговорам с оппозицией.