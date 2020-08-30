Путин пригласил Лукашенко в Москву

Президент Российской Федерации уже в пятый раз за несколько дней созвонился с Александром Лукашенко. На сей раз причина звонка — День рождение белорусского политика.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

Владимир Путин поздравил Лукашенко с 66 Днем рождения, а также пригласил политика на личную встречу в Кремле:

«Во время разговора политики договорились в ближайшие недели встретиться в российской столице».

В пресс-службе Путина также рассказали, что стороны решили и далее укреплять союзничество между странами и взаимовыгодное сотрудничество.

Напомним, ранее мы писали, что Путин ненавидит Лукашенко.